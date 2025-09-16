https://news.day.az/officialchronicle/1780850.html Президент Ильхам Алиев и Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу в расширенном составе - ФОТО 16 сентября в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.
Президент Ильхам Алиев и Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу в расширенном составе - ФОТО
16 сентября в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре