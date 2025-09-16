В порту Йемена начался сильный пожар

В порту города Ходейда, расположенном на западе Йемена, начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает источник в местных органах власти.

"В порту Ходейда в результате авиаударов Израиля по его объектам вспыхнул крупный пожар", - сказал собеседник агентства.