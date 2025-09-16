https://news.day.az/world/1780941.html В порту Йемена начался сильный пожар В порту города Ходейда, расположенном на западе Йемена, начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает источник в местных органах власти.
В порту Йемена начался сильный пожар
В порту города Ходейда, расположенном на западе Йемена, начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает источник в местных органах власти.
"В порту Ходейда в результате авиаударов Израиля по его объектам вспыхнул крупный пожар", - сказал собеседник агентства.
