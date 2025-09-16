США снизили пошлины на импорт автомобилей из Японии

Администрация президента США Дональда Трампа снизила пошлины на автомобили из Японии. Об этом сообщает портал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пошлина на автомобили была снижена с 27,5% до 15%", - говорится в сообщении.

Авторы статьи отметили, что это по-прежнему будет тяжким бременем для производителей.

В апреле текущего года США ввели дополнительный 25%-ный тариф на импортные автомобили в целях защиты отечественной промышленности. Это довело совокупную ставку тарифа до 27,5%.