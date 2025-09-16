https://news.day.az/autonews/1780847.html США снизили пошлины на импорт автомобилей из Японии Администрация президента США Дональда Трампа снизила пошлины на автомобили из Японии. Об этом сообщает портал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Пошлина на автомобили была снижена с 27,5% до 15%", - говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что это по-прежнему будет тяжким бременем для производителей.
