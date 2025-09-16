https://news.day.az/tourism/1780887.html В Египте нашествие акул - ВИДЕО В водах Египта наблюдается нашествие акул. Как передает Day.Az, в стране уже закрыли минимум 10 пляжей, а всех новоприбывших туристов предупреждают об опасности. Хищников заметили у берегов Хургады и города-курорта Макади. Пострадали даже пятизвёздочные отели: например, Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi.
В Египте нашествие акул - ВИДЕО
В водах Египта наблюдается нашествие акул.
Как передает Day.Az, в стране уже закрыли минимум 10 пляжей, а всех новоприбывших туристов предупреждают об опасности.
Хищников заметили у берегов Хургады и города-курорта Макади.
Пострадали даже пятизвёздочные отели: например, Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi.
Встречаются и тигровые, и тупорылые акулы - самые опасные для людей.
