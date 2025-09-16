В Египте нашествие акул

В водах Египта наблюдается нашествие акул.

Как передает Day.Az, в стране уже закрыли минимум 10 пляжей, а всех новоприбывших туристов предупреждают об опасности.

Хищников заметили у берегов Хургады и города-курорта Макади.

Пострадали даже пятизвёздочные отели: например, Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi.

Встречаются и тигровые, и тупорылые акулы - самые опасные для людей.