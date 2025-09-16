https://news.day.az/officialchronicle/1780832.html

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов один на один - ФОТО

16 сентября в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется