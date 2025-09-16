https://news.day.az/officialchronicle/1780832.html Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов один на один - ФОТО 16 сентября в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов один на один - ФОТО
16 сентября в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре