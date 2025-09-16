Для iPhone и Mac вышло обновление со стеклянным дизайном

Apple официально выпустила iOS 26 - одно из самых масштабных обновлений для iPhone за последние годы. Об этом говорится на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая операционная система доступна для установки на все модели, начиная с iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Одновременно компания распространила iPadOS 26 для планшетов с расширенными возможностями многозадачности.

Среди ключевых изменений в iOS 26 - обновленный дизайн "Жидкое Стекло" (Liquid Glass), унифицированный с интерфейсом visionOS и ставший единым для экосистемы Apple. Пользователи получили переработанный экран блокировки с расширенными возможностями кастомизации, обновленные иконки приложений и анимации интерфейса. Существенные доработки коснулись стандартных сервисов - "Камера", "Фото", Safari и "Телефон".

Система также интегрировала функцию перевода в реальном времени, которая теперь работает во всех приложениях, включая "Сообщения" и FaceTime. Для групповых чатов появились индикаторы набора текста, опросы и возможность задавать индивидуальные фоновые изображения. Кроме того, в экосистеме появился новый центр для игр - приложение Games, призванное объединить игровые сервисы и функции Apple.

Помимо iOS 26 и iPadOS 26, компания также выпустила macOS Tahoe 26 для компьютеров Mac, watchOS 26 для смарт-часов Apple Watch и visionOS 26 для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.