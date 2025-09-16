В Баку приостановлена деятельность известного клуба

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает принимать необходимые меры в пределах своей компетенции для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

Как передает Day.Az, Государственной службой пожарного надзора были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в развлекательном клубе "Decapo", расположенном по адресу: город Баку, район Сабайл, улица Зейналабдина Тагиева, дом №2, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Полученные данные свидетельствуют о том, что продолжение эксплуатации указанного объекта может привести к возникновению пожара, который быстро распространится и неизбежно приведет к трагедии.

Учитывая изложенное и выявленные факты грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности, принято решение о приостановлении деятельности развлекательного клуба "Decapo", расположенного по вышеуказанному адресу, копия решения была вручена представителю объекта.