SOFAZ расширяет партнерство с японскими финансовыми институтами

Состоялся деловой визит делегации Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) в Японию под руководством исполнительного директора Исрафила Мамедова.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на SOFAZ.

Согласно информации, основной целью визита было углубление сотрудничества с партнёрскими структурами Фонда в Японии, анализ условий на финансовых рынках и изучение инвестиционных возможностей.

Отмечается, что в рамках визита делегация сначала встретилась с исполнительным директором Банка Японии по вопросам монетарной политики и надзора за финансовыми рынками Кодзи Накамурой. Во время встречи стороны обсудили монетарную политику Японии и экономическую ситуацию в стране, а также влияние глобальных экономических тенденций и региональных факторов развития.

"Затем делегация провела встречу с председателем Банка международного сотрудничества Японии (JBIC) Тадаси Маэдой. Обсуждалась деятельность банка в Азербайджане, реализованные проекты и перспективы будущего сотрудничества. Обе стороны подчеркнули важность продолжения совместных инвестиционных инициатив.

Одной из значимых встреч в Токио стал визит на Токийскую фондовую биржу. Обсуждались институциональные реформы, реализованные на фондовом рынке Японии в последние годы, меры по усилению прозрачности и корпоративного управления.

Затем делегация встретилась с руководством группы компаний Sumitomo Mitsui Trust Group, с которой Фонд сотрудничает на протяжении многих лет. Стороны обсудили текущее состояние партнёрских отношений и возможные направления для дальнейшего взаимодействия", - говорится в информации.

Также в рамках визита состоялись встречи с руководством Mizuho Financial Group, PGIM и PAG Real Assets, на которых основное внимание было уделено расширению сотрудничества в различных инвестиционных направлениях и оценке новых партнёрских возможностей.

"Кроме того, делегация посетила павильон Азербайджана, строящийся в рамках выставки EXPO 2025 в городе Осака. Представители SOFAZ ознакомились с концепцией павильона и представили презентацию о деятельности Фонда, его стратегическом видении, опыте в сфере финансов и инвестиций. Особое внимание было уделено роли Фонда в обеспечении макроэкономической стабильности и устойчивом направлении национального богатства на развитие будущих поколений", - отмечается в сообщении.