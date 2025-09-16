Шахрияр Мамедъяров победой завершил Grand Swiss

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров победой завершил престижный турнир Grand Swiss в Самарканде (Узбекистан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном 11 туре Мамедъяров одержал победу над Григорием Опариным (США).

В результате Шахрияр набрал семь очков и занял 13-е место в итоговой турнирной таблице. В активе шахматиста четыре победы, шесть ничьих и одно поражение.

Победой турнир также завершил Рауф Мамедов, который переиграл Даниеля Дартху (Бельгия). Но результат Мамедова оказался скромнее - шесть очков и 40-е место.

В свою очередь, Айдын Сулейманлы набрал пять очков и финишировал на 77 месте, а Магомед Мурадлы довольствовался четырьмя баллами и 111 местом.

Победителем турнира стал нидерландский гроссмейстер Аниш Гири, набравший восемь очков. Второе место занял немец Матиас Блюбаум с 7,5 очками, опередивший остальных в этой очковой зоне по дополнительным показателям. Оба шахматиста отобрались в турнир претендентов.