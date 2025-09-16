Васиф Бабаев – 85: Славные вехи жизни замечательного Мастера и всеми любимого Человека

"С раннего утра многочисленные поздравления, звонки, сообщения - благодарю всех от души и желаю всем здоровья и счастья. Чувствую себя нормально, насколько это возможно в 85 лет (смеется). Главное - это внимание и любовь людей. Все замечательно!", - сказал Trend Life один из основателей школы телевизионной режиссуры в Азербайджане, народный артист, академик Международной академии телевидения и радио Васиф Бабаев, который сегодня отмечает знаменательное событие.

А мы представляем читателям Trend Life интересные истории из жизни Мастера, замечательного и всеми любимого Человека, передает Day.Az.

Васиф Бабаев родился 16 сентября 1940 в старинной части Баку - Ичеришехер. В 1965 году окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. С 1964 года работал в Государственном комитете телевидения и радиовещания Азербайджана, начиная с должности ассистента режиссёра, затем режиссёра, а с 1969 года - главным режиссёром телевидения. С 1969 по 1987 годы он был основателем и режиссером многих широкоформатных телевизионных программ и праздничных трансляций. В начале 1988 года Васиф Бабаев вместе с журналисткой Надеждой Исмаиловой впервые в истории кино и телевидения Азербайджана провёл исследования в архиве Комитета государственной безопасности Азербайджанской ССР, создав ряд передач на основе личных дел "политических заключенных" как Микаила Мушфига, Аббаса Мирза Шарифзаде, Ульви Раджаб, Рухуллы Ахундова, Гусейна Рагимова, Салмана Мумтаза. В 1991 году был назначен на должность художественного руководителя Государственного комитета телерадиовещания Азербайджана. С 1994 по 1996 годы - первый директор национального представительства телекомпании "Мир" в Азербайджане. С 1996 по 1999 годы был исполнительным директором независимой телерадиокомпании "SARA". С 2001 по 2007 годы работал в Москве в качестве вице-президента независимой телерадиокомпании Inter-Az. Кроме работы на телевидении, Васиф Бабаев автор около сорока документальных фильмов, пять его работ удостоены призов на различных международных фестивалях, один из них Гран-при.

Мир Мовсум Ага спас меня от потери зрения

Наш "Ичеришехерли" - так величают близкие и друзья этого человека.

Я родился в древней части Баку - Ичеришехер, в квартале, где жили агшалварлылар ( люди, которые носили белые брюки, потомки моряков). В крепости имелись свои кварталы, изначально заселенные по некоторым общим признакам - кроме агшалварлылар, тут жили гямичиляр ("лодочники"), арабачылар ("возничие"), хамамчылар ("банщики"), сеидляр (потомки пророка Мухаммеда), джухуд-зейналлылар (еврейский квартал) и др.

Когда мне было полтора года, у меня возникло заболевание глаз и никакие врачи не могли помочь. Я был на грани слепоты. Тогда моя мама, Сария ханым, стала упрашивать отца и старшего брата Арифа, чтобы меня отнесли к святому старцу Мир Мовсум Ага, который жил в крепости. Но они были категорически против, потому что за домом следили сотрудники НКВД. Это был 1942 год, шла война и за такие визиты сразу же снимали с работы и даже сажали. Но однажды ночью мать, от безысходности, завернув меня в одеяло, тайными переулками отнесла меня к старцу. До этого она договорилась с хозяйкой дома Мир Мовсум Ага, что придет. Святой старец мирно почивал, положив руки на грудь, а мать склонив меня к нему, стала говорить, чтобы я поцеловал его руку. Я все время плакал, но мать все же заставила меня поцеловать ему руку. Так продолжалось в течение трех дней и ...случилось чудо - болезнь неожиданно отступила.

Я пролил чернила на макинтош Мир Джафара Багирова, и родственники два месяца не ночевали дома

Шел 1949 год. Я учился в первом классе в школе № 4, которая находилась на месте нынешнего Президентского аппарата. Тогда у всех учеников были сумки, к которым привязывали чернильницу - "непроливайку". Однажды, когда я бежал в школу, на углу Филармонии неожиданно спотыкнулся и столкнулся с каким-то человеком, и все содержимое чернильницы вылилось на его макинтош. Неожиданно меня кто-то схватил сзади, я заплакал, но этот человек стал меня успокаивать, вытирая свой макинтош и мою одежду.

- Как тебя зовут? - спросил он.

- Джюллют, - ответил я, хныча, вытирая сопли и слезы. Меня все звали Джюллют, потому что я был очень шустрый.

- Как настоящее имя и фамилия?

- Васиф Бабаев

- Где живешь и чей ты сын?

- Живу в Ичеришехер, около Дворца Ширваншахов. Отца зовут Гаджиага.

- Кем тебе приходится Алиага?

- Это мой дядя! - обрадовался я, поняв, что нашелся "заступник". Мой дядя был очень уважаемым человеком, с 1942 по 1944 годы был секретарем ЦК Компартии Азербайджана, а в 1945-м возглавил первую делегацию азербайджанской интеллигенции в поездке в Иран.

- Хорошо, иди домой, переоденься и больше не беги, иначе можешь упасть и нанести себе увечья, - сказал он.

Я со слезами на глазах вернулся домой, а когда мать спросила о том, что произошло, я рассказал ей про инцидент. Когда мать и брат спросили, кем же был этот человек, я вдруг, посмотрев на стену, где висел портрет Мир Джафара Багирова, узнал его и показал: "Это он!". В это время вошла соседка и подтвердила сказанное мной. Представьте теперь состояние моих близких, они переполошились, затряслись, сильно испугались и сразу же позвонили отцу. Это же был Мир Джафар Багиров - руководитель Азербайджана! Отец быстро прибежал с работы и позвонил своему брату, моему дяде Алиаге, чтобы посоветоваться. В результате они два месяца не ночевали дома, боялись, что их арестуют. Сами понимаете, было очень страшное время, время репрессий. В те времена с работы никого не забирали, человек мог спокойно ходить на работу, а забирали только ночью из дома. И только спустя два месяца, когда Багиров на одном из собраний случайно увидел моего дядю, он в шутливой форме сказал: " Я познакомился с твоим племянником. Какой замечательный мальчик!". Дядя извинился за произошедшее, в общем, опасность миновала.

Мир Джафар Багиров с 1933 по 1953 годы был первым секретарем ЦК и Бакинского комитета КП(б) Азербайджана. В 1952-53 годах являлся кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. Был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР как сообщник Берии.

15 суток за хулиганство и драку в Кисловодске

В семье нас было пятеро братьев и, пока были живы отец и мать, жили в достатке. Но после их смерти стало очень тяжело. Я очень любил животных, во дворе держали собак и кошек, а на крыше - голубей. Был настоящим "гушбазом". Но еще более заядлым "гушбазом" был мой второй старший брат Акиф. Я был четвертым в семье мальчиком. Помните известный образ Давуда из фильма "Последняя ночь детства", который снял мой брат Ариф Бабаев? Так вот, это был настоящий прототип Акифа - он был настоящим "гадешем", в кепке "аэродром", в сапогах-галифе и ездил на мотоцикле, который привез с войны.

Вагиф Мустафазаде (будущий известный джазмен) тоже был заядлым "гушбазом" и постоянно пропадал у нас, так как его мать, Зивяр ханым, не разрешала ему держать голубей. Один раз он сказал, что уезжает с матерью на отдых в Кисловодск, и предложил поехать с ними. Я сказал, что денег нет, расту без матери и отца, не во что одеться. " Чувак, возьми только на дорогу, а все остальное за мой счет", - ответил он, но я все равно отказался.

И случилось так, что через несколько дней ко мне зашел мой друг Эльдар Идаятзаде (будущий министр промышленности) и попросил проводить его с отцом на вокзал. Они уезжали в Тбилиси. Мне шел 21 год, я был босиком, в майке, в потертых брюках и вначале отказался, но он настоял, тем более, что ехали на машине и обратно он обещал вернуть меня на автомобиле. До отхода поезда еще оставалось время, и мы решили выпить пива в купе - одна бутылка, вторая третья ...очнулся в Тбилиси. Сильно разозлился, но Эльдар меня успокоил, отдал мне свои вещи, позвонили домой, чтобы не беспокоились. А через несколько дней решили поехать в Кисловодск. Когда приехали в Кисловодск, вспомнил, что Вагиф сказал, что каждый день в 11.00 будет в парке у Колонады, где собирались тогда все бакинцы. Мы встретились и решили хорошенько погулять в знаменитом месте - "Замке коварства любви". Выпили, подрались, но арестовали только меня и дали 15 суток за драку и хулиганство. В Кисловодск срочно выехал брат Ариф, который работал на телевидении, чтобы выручить меня из милиции, но ничего не получилось. Это произошло на пятый день. К моему счастью, на курорте с семьей отдыхала моя любимая девушка, однокурсница по Институту искусств Афят. В Баку она всегда приходила к нам домой, готовила, убирала, стирала. Так вот, когда мне дали 15 суток, каждое утро, как в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" давали наряд на принудительные работы. Но Афят договорилась за деньги с начальником и, при выезде за угол милицейского участка, меня выпускали из "черного воронка" и я шел гулять, но вечером все же возвращался в участок. Так и прошли мои 15 суток. Только спустя восемь лет, в 1969 году, когда я стал главным режиссером АзТВ, обустроившись в материальном плане, мы с Афят сыграли свадьбу.

В "лесу любви" с Муслимом Магомаевым

В 60-е годы был очень популярен джаз, были без ума от рок-н-ролла Элвиса Пресли, считали себя стилягами и, естественно, приударяли за девушками. На месте нынешнего Зеленого театра находился Английский парк, с густым лесом и скамейками. Это парк мы называли "лесом любви", потому что здесь всегда уединялись любовные парочки. Там я часто встречал разных незнакомых ребят, но после нескольких встреч были принято здороваться. Среди них был один долговязый, скрюченный как знак вопроса парень. Когда я стал работать на АзТВ, то увидел этого парня, который приходил на телевидение записываться. Это был Муслим Магомаев. Когда он увидел меня, то очень удивился и произнес: " Да мы же уже побратались в лесу". Так мы стали друзьями, и друг друга называли "брат". В 1972 году мне в Баку из Москвы позвонил известный поэт Роберт Рождественский. Я был сильно удивлен, а он сказал: " У меня творческий вечер в Колонном зале Москвы, а Муслим будет там главной фигурой. Он попросил связаться с вами, чтобы вы его сняли". Как раз в то время я занимался съемками для программы "Советский Азербайджан" по заказу Центрального телевидения. В начале этого фильма выступал 1-й секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдар Алиев.

Миллион долларов в советское время от Гейдара Алиева

С 1969 года и вплоть до конца 1982 года я снимал все передачи, живой эфир, трансляции и готовил документальные фильмы о Гейдаре Алиеве. Этот человек очень ценил мою работу, и когда из-за непредвиденных обстоятельств меня на съемках с ним не было, он это сразу же замечал и всегда интересовался мной.

В 1972 году на АзТВ открылась первая современная цветная студия, где снимали на видеокамеру "Томпсон". Но мы не могли одной камерой снимать выступление Гейдара Алиева и поэтому параллельно поставили кинокамеру "Дружба". Выступление Гейдара Алиева было рассчитано на 15-20 минут. Перед ним лежал текст, но в него он практически не заглядывал. Этот человек обладал уникальной, феноменальной памятью, второго такого в жизни я не встречал. Но где-то в середине выступления кинокамера дала сбой, мотор заскрипел, лента вышла из механизма. В студии были только я и оператор. Мы переглянулись, подумали, что "завалили" такую важную съемку и стали нервничать. Увидев наше состояние, Гейдар Алиев приказал остановить съемку.

- Что случилось? - спросил он.

- Гейдар Алиевич, "засалатило" - ответил я.

- Какой-такой салат? - гневно произнес Гейдар Алиевич.

Я объяснил, что на режиссерском сленге "салат" означает сбой камеры, когда лента выходит из механизма. Гейдар Алиев рассердился и позвал к себе зампреда АзТВ Эльшада Гулиева, который стал объяснять, что второй видеокамеры "Томпсон" нет, поэтому пришлось продублировать и кинокамерой, и пожаловался, что нет необходимой аппаратуры. Гейдар Алиев сказал, чтобы мы представили список необходимой аппаратуры. В общем, "Дружбу" исправили, и второй дубль записали удачно. Буквально через 10 дней пришел ответ - Гейдар Алиев выделил 180 тысяч долларов на покупку техники. Такая сумма в инвалюте, и это в советское время! Откуда он нашел эти деньги? Хотелось бы особо отметить, что Гейдар Алиев неоднократно выделял крупные суммы для покупки телеоборудования. А в 1976 году, когда АзТВ закупило современные передвижные телестанции ПТС, вообще выделил миллион долларов. Гейдар Алиевич был очень внимателен и заботлив по отношению к журналистам, творческим людям и техническому персоналу. Всегда интересовался во время наших поездок в регионы страны, как нас встретили, где расположились, что поели и даже, возвращаясь в Баку, интересовался, на каком транспорте мы вернемся. Все были в него безумно влюблены! А однажды в 1971 году, когда республике давали переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, он спросил меня, что надеть. "Гейдар Алиевич, наденьте темно-синий костюм со своим бордовым галстуком в горошек", - сказал я. "Да ты весь мой гардероб знаешь", - сказал он и потом долго смеялся. Очень был душевный человек!

Был еще такой эпизод. Гейдар Алиев участвовал в Таганроге в торжественном мероприятии по случаю открытия монумента 416-й Таганрогской азербайджанской дивизии, которая освобождала город от фашистов. Было очень много людей, гостей, и мероприятие должно было идти 1,5 -2 часа, но мы не планировали снимать все. После мероприятия Гейдар Алиевич спросил меня: " Как все прошло? Все сняли?". Я ответил, что все прошло великолепно, но сняли не все. Он очень удивился и позвал к себе Эльшада Гулиева.

" Почему вы сняли не все? Это же такое большое политическое событие!". Затем он обратился к первому секретарю обкома партии Ростовской области: "А почему нет корреспондентов программы " Время"? Ведь это событие вызвало такой большой общественный резонанс, говорит об уважении к фронтовикам и является свидетельством нашей дружбы. Надо обязательно что-то сделать".

Секретарь обкома ответил, что это Москва выбирает, что давать в эфир. Но Гейдар Алиев всегда добивался поставленной цели и вечером того же дня материал все же дали в эфире программы " Время". Мы тоже нашли выход из положения и переписали все отснятое у ростовских коллег - за это даже пришлось заплатить кругленькую сумму. Пока мы записывали, Гейдар Алиев специально два часа не вылетал из Таганрога и ждал, пока мы привезем ему запись всего мероприятия. Когда мы приехали с записью, он улыбнулся и сказал: " Ну, молодцы. Молодцы. Садитесь в самолет, полетели домой".

Шапка из расчесанного волка от Медведя

В 1971 году мне поручили снять фильм про первооткрывателя нефти в Сибири, Героя Социалистического Труда, нашего земляка Фармана Салманова. Мы полетели из Москвы в Тюмень. Какой у него был там авторитет! Главного инженера "Главтюменьгеология" все называли "наш Великан"! Но в Тюмени его не было и надо было вертолетом шесть часов лететь в тайгу, в поселок Горноправдинск. Ему позвонили и сказали о цели нашего визита. Был март и я был без шапки. Вообще, я никогда не носил шапок, даже в самое холодное время. Но нам выделили тулупы, теплую обувь и по шапке из расчесанного волка, иначе замерзли бы. Фарман Салманович встретил нас очень хорошо. Мы отсняли и уехали. Когда я хотел вернуть шапку, мне сказали: "Да ты что? Это же тебе Медведь подарил!". Вот как еще называли нашего прославленного земляка в Сибири. В 2001 -2002 годах, когда мы увиделись в Москве, он спросил меня: " Что стало с той папахой?". И представьте его удивление, когда я сразу же показал ему эту шапку, которая всегда была со мной. " Да ты что? С 1972 года ее хранил?!". Сегодня, когда я ее надеваю в Баку, все меня боятся...

Как был рассекречен генерал Керим Керимов

Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР, кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, генерал-лейтенант Керим Керимов. Именно Васиф впервые поведал миру о сверхсекретном азербайджанце, сняв в 1987 году фильм "Прошу доложить о готовности" для Центрального телевидения.

В те времена, когда весь мир видел, как провожают космонавтов, за кадром был слышен чей-то очень теплый голос с южным акцентом. Все мы думали, что это или грузин, или осетин, но никак не могли представить, что это - азербайджанец. И только в 1986 году я узнал, что это азербайджанец из Баку. Я пытался найти его номер телефона, но никто не давал. В 1986 году журналист Сергей Слипченко, который впоследствии стал одним из соавторов фильма, все-таки дал мне один из рабочих телефонов Керима Керимова. Я позвонил, представился, сказал, что звоню из Баку, и хотел бы поговорить с Керимом Керимовым. Мне ответили, что Керим Алиевич уже знает обо мне, и просил узнать, что меня интересует. Я объяснил, что мы хотели бы снять о нем фильм. Но, оказалось, что Керим Алиевич занят, и меня попросили позвонить попозже. Так встречу постоянно откладывали на месяцы. Это была очень закрытая персона. Целый месяц я ходил в различные организации, в Главкосмос СССР, КГБ, министерство общего машиностроения, занимавшееся космонавтикой, где интересовались, зачем я хочу встретиться с Керимом Керимовым. Наконец, через шесть-семь месяцев нашу встречу разрешили. Первая встреча состоялась в Центре управления полетами. Меня привезли на машине Керимова в сопровождении других машин. Потом мы с Керимом Алиевичем подружились, много ездили по стране, снимали запуск с Байконура, я периодически звонил ему. Именно я привез Керима Керимова в Баку, и здесь мы сняли фильм. Он встречался со школьными друзьями, ходил в места, где учился и жил. Здесь Керима Керимова встречала общественность. Ведь Керим Алиевич не был здесь целых 46 лет. Он уехал из Баку в 1942, а привезли мы его сюда в 1987 году. Увидев Баку, он расплакался

Трагедия 20 Января

Но были в жизни и события, которые навсегда поселились в его сердце. Это трагедия 20 Января...

19 января у входа в Гостелерадио тоже проходил митинг с требованием покончить с дезинформацией, поступающей от официальных государственных СМИ. После митинга ко мне подошел старший редактор отдела выпуска Эльдар Байрамов и сказал, что почти все сотрудники телевидения ушли, а подходит время открытия вечернего эфира и он не знает, как ему поступить. Мы быстро составили приблизительную программу передач и вышли в эфир. Чуть позже выяснилось, что сотрудники информационной службы закрыли свои кабинеты и разошлись.



Я вместе с радиожурналистом Рафиком Агаевым обзвонил и вызвал на работу журналистов Али Мустафаева и Тельмана Гафарова. В монтажной комнате мы начали собирать информацию и готовить к выходу в эфир выпуск "Gunun ekrani". Работающие от электричества студийные настенные часы показывали 19:26. В это самое время мы услышали взрыв. Через пару минут раздался второй взрыв. Выйдя на улицу, мы увидели взорванный энергоблок. Все вокруг окутал дым, здание Гостелерадио было обесточено. Мы сразу же вызвали "скорую помощь" и пожарных, они приехали через 7-8 минут. На месте событий появились руководители Госкомитета по телевидению и радиовещанию, а также ответственные работники республиканского ЦК и Комитета государственной безопасности. Мы узнали, что в энергоблоке нет дежурных инженеров Ибрагима Гусейнова и Виктора Романова. Они исчезли. Взрыв энергоблока AzTV был сигналом к вводу советских войск в Баку.

Отмечу и то, что последние несколько месяцев наш Госкомитет по телевидению и радиовещанию охранялся танками и солдатами. Военные были дислоцированы в зале коллегии. Мы, 5-6 человек, направились туда. Перед глазами предстала странная картина: порядка 20-30 военнослужащих в необычной спецодежде покидали зал коллегии. Они не были похожи на военных, которых мы видели вот уже который день. Они были похожи на пришельцев из космоса. О, Боже! С маленькими автоматами на груди, по 2 антенны на касках, в руках телефоны-рации. Сами солдаты под 2 метра ростом. "Убирайтесь вон, а то мы за себя не отвечаем. У нас приказ",- не желая с нами разговаривать, кричали они. Это были солдаты "Альфы". На следующий день мы узнали от Ибрагима Гусейнова и Виктора Романова, что они были взяты в плен и в момент нашей стычки были за дверью.



В ночь с 19 на 20 января советская армия накрыла Баку ураганным огнем. Утром следующего дня ко мне домой поступил анонимный звонок. Голос в трубке сообщил, что "Гусейнов и Романов в настоящее время находятся в отделении милиции района 26 Бакинских комиссаров. Их не отпускают. Если будете медлить, ответственность за взрыв возложат на вас",- сказал он.



По пути из дома на работу я, как мне кажется, пережил самые тяжелые, самые трудные и невыносимые минуты своей жизни. Все вокруг, от мала до велика, все плачут, женщины рвут на себе волосы. Переломанные машины и автобусы, киоски и выкорчеванные с корнем деревья. Отовсюду раздается: "Убийцы, фашисты, враги, палачи"! К моменту моего прихода на телевидение уже прибыли сотрудники КГБ - следователь Руфат Мансуров и куратор КГБ по Гостелерадио Мамедали Алиев.



Зампред телерадио Фуад Тарвердиев и я дали поручение нескольким патриотически настроенным операторам, чью работу следует отметить особо, отснять картинку на улицах города, в больницах, моргах, на предприятиях и вообще там, где случилась трагедия. Их кадры, которые и сегодня транслируются многими телеканалами мира, запечатлели трагедию азербайджанской нации, то, как народ шел к свободе и независимости, каких жертв это стоило.



Все эти ужасы, запечатленные после взрыва энергоблока - сигнала к геноциду безоружного гражданского населения Азербайджана, затем вошли в золотой фонд национальной кино- и теледокументалистики. Утром 20 января во дворе Гостелерадио я, Фуад Тарвердиев, операторы Сеидага Мовсумов, Алекпер Мурадов и другие говорили с пришедшим в комитет генерал-лейтенантом Овчинниковым. Он прибыл в Баку вместе с только что вошедшими в столицу войсками. Ни мы, ни он не знали друг друга. В это самое время к нам, с глазами полными слез, подошел народный поэт Бахтияр Вахабзаде и попросил возможность выйти в эфир с телеобращением к народу. С презрением посмотрев и плюнув в Овчинникова, Бахтияр муаллим назвал его "оккупантом". Вы можете себе представить, в какое состояние пришел от этого генерал! Стоявшие рядом с ним солдаты сразу же привели свое оружие в боевое состояние. Я сразу же попытался разрядить ситуацию, встав между ними, и сказал: "Это уважаемый народный поэт, любимец, депутат". Исход мог быть весьма трагическим. Но нам все-таки удалось взять ситуацию под контроль.



В последующем в одном из своих интервью, то ли по незнанию, то ли по забывчивости, Вахабзаде почему-то спутал меня с режиссером Назимом Аббасовым, хотя его там не было.



Журналист Джаваншир Джахангиров, оператор Алекпер Мурадов, я и представитель КГБ Мамедали Алиев на машине этого ведомства привезли из райотдела милиции находившихся там инженеров Гусейнова и Романова на телевидение. Джаваншир сразу же взял у них интервью на фоне разрушенного энергоблока. Ибрагим и Виктор остались в живых по чистой случайности. В результате следствия выяснилось, что после взрыва энергоблока этих двоих должны были ликвидировать. Это интервью имело важное значение не только для меня. Интервью инженеров, а также показания, данные следствию, пролили свет на многие вопросы. В тот период патриотические чувства проснулись у многих сотрудников милиции, прокуратуры и госбезопасности. Спустя день после кровавых событий в Баку в нашем постпредстве в Москве общенациональный лидер Гейдар Алиев, обвинив в произошедшем Михаила Горбачева и тогдашнее руководство СССР, сделал заявление о своем выходе из рядов Коммунистической партии. В Азербайджане и на телевидении многие тоже сдавали свои партбилеты. Правда, вскоре многие из них вернули себе заветные "корочки".



Через несколько дней после трагических событий я почувствовал, что надо мной сгущаются тучи. Это ощущал не только я. В один из тех дней народный писатель Исмаил Шихлы сказал мне: "Васиф, не приходи какое-то время на телевидение, все равно оно не работает. И дома не ночуй, оставайся где-нибудь в другом месте. Мы должны обезопасить тебя". К сожалению, я не придал этому значения. Но в ночь с 26 на 27 января около 2 часов ночи раздался сильный стук в дверь. В квартиру вошли двое в штатском и 3 солдата "Альфы". Один проверял наши документы, другие, обыскивая квартиру, что-то искали. "Ты поедешь с нами к военному коменданту Баку",- сказал кто-то из них. Рыская по квартире, один из военнослужащих увидел на полке мою фотографию с Гейдаром Алиевым. "Петрович, ты только посмотри, великий человек"! - сказал солдат, указывая на фотографию. Сменив тон, он гневно спросил: "Он вам кто"? Моя дочь Усния, в то время студентка 3-го курса факультета востоковедения АГУ, ответила: "Почему нам, это личность, которую знают и любят во всем Советском Союзе". После этого диалога один из военных тихо шепнул мне на ухо: "Одевайтесь потеплее". Я понял, что меня увозят далеко и надолго. Пришедшие приказали мне покинуть дом.



Спускаясь по лестнице, один из них, приставив к моей спине автомат, сказал:"Шаг влево, шаг вправо - буду стрелять". Мне было ясно, что это арест. То ли от гнева, то ли от страха, но глаза мои были полны слез. "Интересно, они убьют меня сейчас или позже, сказав, что это случилось при попытке к бегству",- думал я. Погода показалась мне очень холодной. Меня сопровождали 6 военных и 2 следователя. 8 человек, автомобиль "черный ворон" и дорога от памятника Айне Султановой до Гагаринского моста. В обычное время этот путь занимает 20 минут, но мы ехали 180 минут, причем при помощи карты местности. Все, кроме меня, были приезжими, и никто из них не знал ни Баку, ни Азербайджан.



Отмечу, что видеокассеты с кадрами, запечатлевшими весь ужас произошедшего, хранились у настоящего оператора-патриота Сеидаги Мовсумова. Вечером, уже после моего ареста, моя супруга - режиссер Гостелерадио Афет ханым - позвонила ему и сказала: "Сеидага, Васифа забрали. Может быть, они придут и за вами. Возьмите кассеты и уходите из дома". За ним-таки приехали, но Сеидага с семьей успел покинуть свой дом и спрятаться.



В черногородской тюрьме мне представили документ, якобы подтверждающий мою виновность. Меня обвинили в препятствовании работе телевидения, призывах к митингам и укрытии отснятых видеоматериалов. Конечно, я никогда не поставил бы свою подпись под подобными обвинениями. Спустя короткое время в камеру привели моих коллег - режиссера Азера Заманлы и радиожурналиста Рафика Агаева.



Не функционировавшее с 19 января Государственное телевидение возобновило свой эфир под контролем государственного военного цензора и ставленника Москвы генерал-лейтенанта Овчинникова 27 января. Это случилось практически сразу же после нашего ареста. Казалось, что руководство как страны, так и самого Гостелерадио, ждало именно этого. 28 числа нас в наручниках отвезли на военный аэродром в Насосном, а оттуда, под конвоем, на военном самолете доставили в город Краснодар. Там нас пересадили в вагоны для арестантов, называемые в народе "Столыпин". Вокруг было полно вооруженных солдат с хорошо обученными немецкими овчарками. На протяжении трех дней мы без еды и воды ехали в Ульяновск. Военные надсмотрщики пытали арестантов, били, выбивая зубы. У нас отняли часы и деньги. Наконец мы прибыли на родину "великого" Ленина - Ульяновск. Нас продержали в местной тюрьме более месяца. Мне никогда не забыть тех мучений. Прошло уже 20 лет, но мне до сих пор снятся эти кошмары.



О том, что мы находимся в тюрьме, узнал давно живший в Ульяновске капитан милиции Варис Меджидов. Он пришел в тюрьму вместе с высокопоставленным генералом и офицерами. Варис и шесть его братьев были родом из Гейчая. С того дня мы и все заключенные из Азербайджана были поражены мужеством и достоинством этих семи братьев. После нашей первой встречи Варис Меджидов позвонил в Баку и сообщил моей семье, где я. На протяжении всего нашего заключения братья Меджидовы обеспечивали нас всем необходимым. Все эти дни они были для нас, 40 заключенных из Азербайджана, главной опорой. Узнав о том, что мы должны вернуться на родину тем же путем, Варис с братьями на собственные средства зафрахтовали специальный самолет из Баку и отправили нас на нем.