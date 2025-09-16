https://news.day.az/officialchronicle/1780811.html Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО 16 сентября Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
16 сентября Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
В Физулинском международном аэропорту Президенту Объединенных Арабских Эмиратов была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре