Определен смартфон с лучшей в мире камерой

Смартфон Huawei Pura 80 Ultra занял первую строчку рейтинга DxOMark, став лучшим камерофоном по версии экспертов лаборатории. Результаты опубликованы на сайте DxOMark, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По итогам теста Huawei Pura 80 Ultra набрал 175 совокупных баллов. За фотовозможности смартфону присудили рекордные для DxOMark 180 баллов. Эксперты отметили точную цветопередачу, естественные оттенки кожи и стабильный баланс белого при сложном освещении. Благодаря крупному сенсору и широкой диафрагме устройство уверенно работает в условиях низкой освещенности, а переменная диафрагма позволяет контролировать глубину резкости на групповых снимках.

Также отмечается, что автофокус демонстрирует высокую скорость и точность, а алгоритмы сегментации портретов обеспечивают плавное размытие фона с сохранением мелких деталей. По качеству портретной съемки модель приблизилась к Vivo X200 Ultra (2-е место), предложив более реалистичную обработку изображений.

Возможности масштабирования стали одним из конкурентных преимуществ - при 10-кратном зуме сохраняются высокая детализация и корректная цветопередача, что выделяет камеру на фоне других флагманов.

За видеосъемку Huawei Pura 80 Ultra получил 166 баллов, разделив первое место с iPhone 16 Pro Max и OPPO Find X8 Ultra. По сравнению с предыдущей моделью показатель вырос на 10 баллов за счет улучшенной детализации, шумоподавления и стабилизации, что обеспечивает плавное и четкое видео даже при съемке с рук.