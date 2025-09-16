https://news.day.az/society/1780826.html В Азербайджане готовят новый способ оплаты в транспорте Mastercard в настоящее время работает над расширением проектов по общественному транспорту в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend региональный менеджер Mastercard по Азербайджану Эмиль Зейналов.
В Азербайджане готовят новый способ оплаты в транспорте
Mastercard в настоящее время работает над расширением проектов по общественному транспорту в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend региональный менеджер Mastercard по Азербайджану Эмиль Зейналов.
Он отметил, что Mastercard тесно сотрудничает с партнерами в Азербайджане для внедрения бесконтактных платежей на кольцевой сети Баку-Сумгайыт.
"Полагаем, что решение данного вопроса будет завершено в этом году", - подчеркнул Э.Зейналов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре