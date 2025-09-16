Сколько дипломов не признано в Азербайджане за 8 месяцев

За последние 8 месяцев по 3 480 обращениям было проведено соответствующее экспертное изучение дипломов.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявил председатель Правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

Он отметил, что по 2 989 обращениям было вынесено положительное заключение: "Считаю, что если бы просветительная работа по этой теме проводилась правильно, решений об отказе не было бы".