https://news.day.az/society/1780798.html Сколько дипломов не признано в Азербайджане за 8 месяцев За последние 8 месяцев по 3 480 обращениям было проведено соответствующее экспертное изучение дипломов. Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявил председатель Правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.
Сколько дипломов не признано в Азербайджане за 8 месяцев
За последние 8 месяцев по 3 480 обращениям было проведено соответствующее экспертное изучение дипломов.
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявил председатель Правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.
Он отметил, что по 2 989 обращениям было вынесено положительное заключение: "Считаю, что если бы просветительная работа по этой теме проводилась правильно, решений об отказе не было бы".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре