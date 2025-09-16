https://news.day.az/society/1780801.html Стало известно, когда будет следующее солнечное затмение 21 сентября произойдёт второе солнечное затмение 2025 года. Это будет частичное солнечное затмение. Как передает Day.Az, об этом сообщает кафедра астрофизики Бакинского государственного университета. Согласно информации, затмение начнётся 21 сентября в 21:29:32 и завершится 22 сентября в 01:53:33.
Стало известно, когда будет следующее солнечное затмение
21 сентября произойдёт второе солнечное затмение 2025 года. Это будет частичное солнечное затмение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает кафедра астрофизики Бакинского государственного университета.
Согласно информации, затмение начнётся 21 сентября в 21:29:32 и завершится 22 сентября в 01:53:33. Продолжительность затмения составит 4 часа 22 минуты. Максимальная фаза затмения ожидается 21 сентября в 23:43:04.
Затмение будет видно над акваторией Тихого океана, в Новой Зеландии и Антарктиде. На территории Азербайджана оно наблюдаться не будет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре