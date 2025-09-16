Число стран, подавших заявки на участие в III Играх СНГ в Азербайджане достигло двенадцати

Увеличилось число стран и спортсменов, подавших заявки на участие в III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщили İdman.biz в Baku City Circuit в соревнованиях примут участие 1619 спортсменов и 2313 представителей из 12 стран.

Ранее заявки подали 10 стран. Теперь к ним присоединились Пакистан и Оман.

В III Играх СНГ Азербайджан будут представлять 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кувейт - 6, Оман - 4.

Соревнования пройдут по 23 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, каноэ, човган, фехтование, футбол U-16, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, художественная гимнастика, гребля, самбо, пулевая стрельба, стендовая стрельба, плавание, настольный теннис, тхэквондо, прыжки на батуте, волейбол, женская борьба, вольная борьба) на 12 площадках.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемония открытия турнира состоится 28 сентября, закрытия - 8 октября на Гянджинском городском стадионе.