Аббас Арагчи подчеркнул высокий уровень проведения саммита ОЭС в Азербайджане

Проведение последнего саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на высоком уровне в Азербайджане продемонстрировало решимость этой организации.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на II Национальной конференции "Иран и Организация экономического сотрудничества", состоявшейся сегодня в Тегеране.

По его словам, ОЭС рассматривается как эффективная платформа для объединения усилий в целях укрепления региональной стабильности, обеспечения устойчивого развития и общего процветания в условиях глобальных экономических вызовов, геополитических проблем и стремительных технологических изменений.

Арагчи подчеркнул, что перспективы развития ОЭС до 2035 года должны опираться на реалистичные и практически осуществимые цели, что позволит организации двигаться к процветанию в течение следующего десятилетия.

Напомним, что 17-й саммит ОЭС состоялся в Ханкенди в июле.

А сегодня в Тегеране началась Вторая национальная конференция "Иран и Организация экономического сотрудничества" с участием генерального секретаря ОЭС и постоянных представителей государств-членов ОЭС.

Добавим, что в состав ОЭС входят 10 членов: Пакистан, Турция, Иран, Афганистан, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.