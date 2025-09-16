https://news.day.az/society/1780864.html

Поножовщина в Джалилабаде - есть погибший

Ссора между школьниками в Джалилабадском районе закончилась трагедией. Как передает Day.Az, инцидент произошёл в селе Халилабад Джалилабадского района. Между одноклассниками возник спор. В ходе конфликта 17-летний подросток нанёс своему однокласснику ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован, однако скончался в больнице.