Поножовщина в Джалилабаде

Ссора между школьниками в Джалилабадском районе закончилась трагедией.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл в селе Халилабад Джалилабадского района. Между одноклассниками возник спор.

В ходе конфликта 17-летний подросток нанёс своему однокласснику ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован, однако скончался в больнице.

Подозреваемый в совершении преступления школьник задержан сотрудниками полиции.

По факту проводится расследование.