https://news.day.az/society/1780864.html
Поножовщина в Джалилабаде - есть погибший
Ссора между школьниками в Джалилабадском районе закончилась трагедией.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл в селе Халилабад Джалилабадского района. Между одноклассниками возник спор.
В ходе конфликта 17-летний подросток нанёс своему однокласснику ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован, однако скончался в больнице.
Подозреваемый в совершении преступления школьник задержан сотрудниками полиции.
По факту проводится расследование.
