В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как следственный комитет РФ заглянул к Соловьеву.

Day.Az представляет публикацию:

Следственный комитет начал проверку в отношении Владимира Соловьева, связанную с его недвижимостью стоимостью более 340 миллионов рублей, пишут телеграм-каналы со ссылкой на источники в органах.

Следователей интересует, почему вдруг у Соловьева обнаружилась элитная недвижка - причем оформленная на подставные компании. Чего скрывать?

Может, Володька тырит бюджеты, которые выделяют на его проект "Соловьев Лайв" - подумали следаки. И начали проверять.

Что-то подсказывает, что найдут они много интересного - и не только о домах и квартирах Соловьева, но и других его грешках.

Похоже, на этот раз Володька попался капитально: извинениями не отделается.

Автор карикатуры: HSF