На Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов - ВИДЕО
Сегодня на исторической Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся показательный парад карабахских скакунов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева в социальной сети "X".
"Это стало олицетворением крепкой дружбы между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Карабахский скакун, символ наследия и братства, вновь объединил культуры на этой священной земле", - говорится в публикации.
