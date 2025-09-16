Азербайджанский "Одинокий волк" получил награду Nomad Puppet

Азербайджанский государственный театр кукол успешно представил страну на I Международном фестивале кукольных театров "Nomad Puppet", проходившем в рамках проекта "Актау - культурная столица тюркского мира".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе театра. Фестиваль, объединивший тюркоязычные страны, был проведен при организационной поддержке Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY) и министерства культуры и информации Казахстана. Все победившие коллективы были награждены дипломами и денежными призами.

Представители Азербайджана стали победителями фестиваля в номинации "За сохранение национальных традиций", театру была также вручена благодарственная от генерального секретаря TÜRKSOY Султана Раева за высокий уровень участия в проекте.

Члены творческой группы представили казахстанским театралам и жюри спектакль "Одинокий волк", посвящённый историческому наследию и корням тюркского народа.

Одноактный детский спектакль по мотивам сказки драматурга Махбубы Гаджиевой "Одинокий волк и птица Симург" был поставлен режиссёром-постановщиком Анаханым Абдуллаевой, художником-постановщиком Игбалом Алиевым, музыкальным оформителем - заслуженным артистом Вугаром Джамалзаде, а песочную анимацию выполнила Лала Гусейнзаде.

Спектакль, поставленный в современном стиле, отличается оригинальной сценографией: изображения на песке становятся центральным визуальным элементом. Синтез песочной анимации, паркетных кукол (одна из них - вживую) и изображения на большом экране создали уникальное художественное решение.

В рамках мероприятия также был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере кукольного театра, направленный на укрепление партнёрства, развитие международных связей, продвижение кукольного искусства и повышение его узнаваемости на мировой арене.

Документ подчёркивает такие важные направления, как продвижение современных тенденций в кукольном театре, демонстрация уникальных художественных решений через спектакли, вклад в эстетическое воспитание молодёжи, а также эффективное использование потенциала этого вида искусства. Данный меморандум может стать надежной основой для дальнейшего сотрудничества.