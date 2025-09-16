Жители США заявили о кризисе в американском обществе

Большинство жителей США считают, что в американском обществе произошел кризис и люди в целом стали менее терпимы к мнению других.

Как передает Day.Az, соответствующая информация следует из опубликованных результатов опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Reuters.

Согласно полученным данным, 71% респондентов согласились с утверждением, что "американское общество сломано", еще 79% считают, что в течение последних 20 лет жители страны стали менее толерантны к отличным от собственных точкам зрения.

Кроме того, 63% опрошенных пришли к выводу, что жесткая риторика обычных американцев при обсуждении политических вопросов поспособствовала росту политического насилия в стране.

"Около 31% заявили, что подход страны к политическому дискурсу "немного" способствует росту насилия, а остальные не заметили никакого влияния или не ответили на вопрос", - пишет агентство.

Также 66% респондентов выразили беспокойство, что на их соседей по району могут напасть в связи с их политическими взглядами. В онлайн-опросе участвовали 1037 совершеннолетних жителей США, он проводился в течение трех дней после убийства активиста Чарли Кирка.