https://news.day.az/world/1780863.html Уэльс остался под водой - ВИДЕО Уэльс на юго-западе Великобритании подтопило после продолжительных дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Уэльс остался под водой - ВИДЕО
Уэльс на юго-западе Великобритании подтопило после продолжительных дождей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
