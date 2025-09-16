"Благословения из Азербайджана" покорили сердца публики в Пекине

В одном из самых престижных концертных залов Пекина - в Национальном центре исполнительских искусств Китая (NCPA) - прошёл торжественный концерт под названием "Благословения из Азербайджана", собрав ценителей высокого искусства, сообщил Trend Life заслуженный артист Эйюб Гулиев, передает Day.Az.

На концерте присутствовали высокие гости - президент NCPA Венг Нинг, посол Азербайджана в Китае Буньят Гусейнов, представители МИД КНР, художественный директор Национального балета Китая Фон Им, а также известные деятели культуры и журналисты.

Музыкальный вечер украсили выступления главного дирижёра Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Гулиева, а также Большого симфонического оркестра Национального театра балета Китая.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли - в честь 140-летия великого композитора, Фикрета Амирова, а также представителя молодого поколения, талантливого композитора Тамиллы Ахадовой. Особое впечатление произвело её авторское произведение - Концерт для фортепиано с оркестром, который прозвучал в Китае впервые. Композитор сама вышла на сцену в роли солистки, а в знак признательности публике представила также "Фантазию" памяти Узеир бека Гаджибейли, тронувшую сердца слушателей.

Китайская публика приняла азербайджанских музыкантов с огромным воодушевлением - аплодисменты долго не смолкали.

Во второй части вечера прозвучали шедевры симфонической музыки: "Пинии Рима" О. Респиги, произведения П. И. Чайковского и Д. Шостаковича. И даже после завершения программы музыканты были вызваны на бис - в подарок публике они исполнили любимую китайскую мелодию Wanquang River, вызвав бурю оваций.

Азербайджанская музыка продолжает звучать по всему миру - как язык, не знающий границ, но умеющий говорить прямо с сердцем.