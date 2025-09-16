Названа доля Mastercard в Азербайджане

Доля Mastercard в Азербайджане колеблется в пределах 30-40%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов на пресс-конференции, посвященной влиянию международных спортивных мероприятий на экономику Азербайджана, экономическим показателям и прогнозам деятельности Mastercard в стране.

По его словам, Mastercard продолжает способствовать развитию безналичной экономики в Азербайджане.

"Статистика оборота Mastercard в Азербайджане нас очень радует. В настоящее время уровень цифровизации в Азербайджане превысил 30%, что является хорошим показателем по сравнению с другими странами.

Доля оборота по картам в Азербайджане составляет 60%, а количество карт в обращении превысило 20 миллионов", - отметил Э. Зейналов.