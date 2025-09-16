Назван объем проделанной работы по строительству дороги Горадиз-Джабраиль-Зангилан-Агбенд
Строительство автомобильная дороги Горадиз-Джабраиль-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) длиной 123,6 км завершено на 95%.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
Дорога Горадиз-Джабраиль-Зангилан-Агбенд является частью магистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и играет важную роль в соединении других регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.
Этот проект важен не только для развития транспортной инфраструктуры, но и для ускорения экономического сотрудничества региона, формирования новых торговых маршрутов и укрепления стратегических партнерских отношений.
Полный ввод дороги в эксплуатацию в ближайшем будущем создаст новые экономические и геополитические возможности для региона.
