Назван объем проделанной работы по строительству дороги Горадиз-Джабраиль-Зангилан-Агбенд

Строительство автомобильная дороги Горадиз-Джабраиль-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) длиной 123,6 км завершено на 95%.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Дорога Горадиз-Джабраиль-Зангилан-Агбенд является частью магистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и играет важную роль в соединении других регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

Этот проект важен не только для развития транспортной инфраструктуры, но и для ускорения экономического сотрудничества региона, формирования новых торговых маршрутов и укрепления стратегических партнерских отношений.

Полный ввод дороги в эксплуатацию в ближайшем будущем создаст новые экономические и геополитические возможности для региона.