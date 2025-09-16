16 сентября в Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обошли строй почетного караула.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

Прозвучали государственные гимны Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а члены делегации Объединенных Арабских Эмиратов - Президенту Азербайджана.

Главы государств сделали официальное фото.