В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО
16 сентября в Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обошли строй почетного караула.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Объединенных Арабских Эмиратов.
Прозвучали государственные гимны Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а члены делегации Объединенных Арабских Эмиратов - Президенту Азербайджана.
Главы государств сделали официальное фото.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре