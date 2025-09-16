Повторная магнитная буря началась на Земле

Повторный всплеск геомагнитной активности произошел после ночного затишья в период с 4 до 7 часов утра по бакинскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Магнитная буря уровня G1 протекает довольно умеренно и возмущений до уровня G3 в ближайшее время не наблюдается, отмечается в публикации.

Как отмечают ученые, в ближайшие дни будут наблюдаться отдельные умеренные и слабые бури. Такая обстановка сохранится в течение 2-3 дней, если не будет существенных изменений, к которым может привести скорость солнечного ветра.

По данным ИКИ РАН, скорость солнечного ветра продолжает увеличиваться, превысив критическую отметку в 750 км/c. Такое усиление ветра может привести к усилению магнитного поля и спровоцировать новые бури 2-3 уровня.