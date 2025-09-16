Стало известно, сколько человек воспользовались метро в первый день нового учебного года

В первый день нового учебного года 891 856 пассажиров воспользовались услугами Бакинского метрополитена, установив тем самым второй по величине показатель за всю историю метрополитена.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Отмечается, что этот результат стал также рекордным показателем 2025 года и еще раз подтвердил доверие пассажиров к метрополитену.

"Сокращение интервала движения и работа 34 пар поездов на линиях в пиковые часы существенно повысили оперативность перевозок. В пиковые часы (в общей сложности 5 часов в течение дня) количество перевезенных пассажиров составило 43,06 % от общего числа пользователей метро за день", - отметили в компании.