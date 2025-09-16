Этим лица получат единовременную выплату в размере 500 манатов

Сотрудникам Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) будет выплачена единовременная денежная премия.

Как передает Day.Az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, соответствующий приказ подписал президент SOCAR Ровшан Наджаф.

Согласно приказу, всем сотрудникам, состоящим в штате компании на 19 сентября 2025 года (за исключением членов правления), будет единовременно выплачена премия в размере 500 манатов.

Отмечается, что работники SOCAR будут награждены в связи с профессиональным праздником - Днем нефтяников, который отмечается 20 сентября.

Приказ был подписан с учетом роли нефтяников в экономике страны и значимости этого профессионального праздника, а также для поощрения труда сотрудников SOCAR, внесших вклад в реализацию нефтяной стратегии Азербайджана.

Напомним, что основу устойчивого развития современной нефтяной стратегии Азербайджана заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Это произошло 20 сентября 1994 года с подписанием "Контракта века" при его непосредственном руководстве и участии. А Указом общенационального лидера Гейдара Алиева №558 от 16 августа 2001 года дата 20 сентября была официально учреждена как профессиональный праздник - День нефтяников.