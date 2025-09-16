Назначен главный арбитр матча ЛЧ УЕФА

Азербайджанский футбольный арбитр международной категории Алияр Агаев получил назначение на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, рефери ФИФА будет судить матч первого тура, который состоится 18 сентября в Дании между клубами "Копенгаген" и немецким "Байером".

Его помощниками будут Зейнал Зейналов и Акиф Эмиралы, а четвертым арбитром встречи - Эльчин Месиев.

Отметим, что встреча начнется в 20:45 по бакинскому времени.