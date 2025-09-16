https://news.day.az/sport/1780867.html Назначен главный арбитр матча ЛЧ УЕФА Азербайджанский футбольный арбитр международной категории Алияр Агаев получил назначение на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, рефери ФИФА будет судить матч первого тура, который состоится 18 сентября в Дании между клубами "Копенгаген" и немецким "Байером".
