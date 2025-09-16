Президенты Ильхам Алиев и Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю

16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

