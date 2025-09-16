https://news.day.az/officialchronicle/1780892.html Президенты Ильхам Алиев и Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю - ФОТО 16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президенты Ильхам Алиев и Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю - ФОТО
16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре