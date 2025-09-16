https://news.day.az/world/1780924.html Израиль ударил по йеменскому порту Ходейда Израиль нанес удара по порту Ходейда в Йемене. Как передает Day.Az, об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah. Указывается, что йеменская противовоздушная оборона сейчас занимается перехватом израильских самолетов.
