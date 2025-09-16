Израиль ударил по йеменскому порту Ходейда

Израиль нанес удара по порту Ходейда в Йемене.

Как передает Day.Az, об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

Указывается, что йеменская противовоздушная оборона сейчас занимается перехватом израильских самолетов.