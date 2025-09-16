В ближайшие дни сохранится дождливая погода

В ближайшую ночь и днем 17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых частях полуострова дожди будут интенсивными, возможны грозы.

В районах Азербайджана с вечера 16 сентября по 21 сентября прогнозируются периодические дожди, грозы, местами - интенсивные ливни и град, в высокогорьях дождь перейдет в мокрый снег.

Есть вероятность повышения водности в реках и кратковременных селей в горах.