Фон дер Ляйен грозят два вотума недоверия в ЕП

Европарламент (ЕП) обсудит и затем проголосует по двум вотумам недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на пленарном заседании с 6 по 9 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на внутреннее электронное письмо председателя парламента Роберты Метсолы.

Две политические группы, в том числе крайние правые "Патриоты за Европу" и "Левые" подали отдельные вотумы недоверия фон дер Ляйен 10 сентября.

"Эти шаги были предприняты всего через несколько часов после того, как фон дер Ляйен выступила со своим знаменательным обращением о положении страны в парламенте в Страсбурге и всего через два месяца после последнего вотума доверия ее руководству, что подчеркнуло политическую раздробленность ЕС", - говорится в материале.