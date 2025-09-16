Американская команда Формулы-1 заявила о готовности к этапу в Баку

Мы предвкушаем возвращение на улицы Баку, на эту сложную трассу с множеством медленных поворотов и очень длинной прямой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал руководитель американской команды Haas F1 Айо Комацу, говоря о предстоящем Гран-при Азербайджана Формулы-1.

"Нам предстоит использовать резину трех самых мягких составов, поэтому, как всегда, будет критически важно добиться эффективной работы шин. В Монце, несмотря на то, что мы не готовили к той гонке особую версию машины, до призовой десятки нам не хватило совсем немного, и то из-за ряда инцидентов, поэтому сейчас настроены отыграться. При столь высокой плотности результатов в середине пелотона мы должны приложить максимум усилий, чтобы получить шанс на финиш в первой десятке - именно на это мы и нацеливаемся", - отметил он.

В свою очередь пилот американской команды Оливер Берман рассказал, что очень рад вернуться на бакинскую трассу: "Очень радостно возвращаться на трассу, на которой я уже выступал за Haas F1, когда в прошлом году заменял одного из гонщиков. Тогда я финишировал десятым, и воспоминания о том уик-энде останутся со мной надолго. Я тогда еще только знакомился с командой, и опыт взаимодействия со всеми сотрудниками очень помог мне в подготовке к этому году. На Baku City Circuit я побеждал в молодежных категориях, мне нравится скоростной характер трассы, хотя местами она узкая, и чтобы хорошо проехать круг, нужно по-настоящему постараться. Но когда все получается, ты испытываешь очень приятное чувство"

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет с 19 по 21 сентября.