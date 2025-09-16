https://news.day.az/azerinews/1780973.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında BƏƏ prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında BƏƏ prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında BƏƏ prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında BƏƏ prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan ilə görüşüb. (16.09.2025)"
