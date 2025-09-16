Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında BƏƏ prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında BƏƏ prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan ilə görüşüb. (16.09.2025)"