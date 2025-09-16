Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере налогообложения

Обсуждены возможности углубления сотрудничества в сфере налогообложения между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Начальник Государственной налоговой службы (ГНС) Орхан Назарли встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.

В ходе встречи были обсуждены существующие дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, а также перспективы развития двусторонних отношений стран. Было отмечено, что партнерство между нашими странами развивается по восходящей линии. В ходе беседы были обсуждены вопросы налогообложения сотрудников посольств, действующие законодательные требования в этой сфере и практика их применения.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества, а также рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.