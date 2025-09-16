Завершены совместные учения сил спецназа «Вечное братство – IV»

Завершены многонациональные совместные учения сил специального назначения "Вечное братство - IV", проведенные в Азербайджане с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны.

По случаю завершения совместных учений в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии была организована концертная программа.

Выступив на мероприятии, заслуженный деятель искусств, обладатель персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики Абдулла Гурбани отметил, что мероприятие проходит в преддверии 18 сентября - Дня национальной музыки, и подробно рассказал гостям о богатой истории и культуре Азербайджана.

Народные и авторские песни, а также танцы в исполнении солистов Образцового военного оркестра министерства обороны и ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова вызвали большой интерес у участников учений.

Участникам учений были вручены подарки.