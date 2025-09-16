https://news.day.az/officialchronicle/1780974.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры со встречи главы государства с Президентом ОАЭ - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры со встречи главы государства с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, прибывшим с официальным визитом в Азербайджанскую Республику (16.09.2025)".
