Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро

Власти Нидерландов в 2026 году планируют потратить на оказание Украине невоенной помощи более 200 миллионов евро.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте кабинета министров.

"Нидерланды совместно с партнерами по ЕС и НАТО продолжают поддерживать Украину: 234 миллиона евро из ранее объявленных пакетов помощи будут выделены в 2026 году на невоенную поддержку Украины, включая восстановление критически важной инфраструктуры, сельского хозяйства и здравоохранения", - говорится в заявлении, размещенном на сайте кабинета министров.

Как заявляется, 20 миллионов евро буду направлены на разминирование, поддержку институтов правосудия и демократии, а также на восстановление культурного наследия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран объединения в Дании 30 августа сообщила, что члены ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины и попросили найти источники средств.