Варданян просил суд «допросить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МККК»

16 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим лицам и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Далее обвиняемый Рубен Варданян обратился в суд, заявив, что у него есть несколько ходатайств.

Сначала обвиняемый обратился в суд, ходатайствуя о "допросе ряда лиц по уголовному делу против него: премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане".

Адвокат Авраам Берман заявил, что поддерживает это ходатайство.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев и начальник отдела управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насир Байрамов, прокомментировав ходатайства, отметили, что лица, которых обвиняемый предложил привлечь к допросу, не имеют отношения к рассматриваемым в суде обвинениям. Кроме того, перечень доказательств, подлежащих исследованию на судебном заседании с участием стороны защиты, а также последовательность их изучения уже определены. Согласно принятому решению, на данном этапе судебного разбирательства исследуются доказательства, представленные стороной обвинения. В связи с этим поддерживающие государственное обвинение прокуроры просили оставить ходатайство без рассмотрения.

Присутствовавшие на процессе потерпевшие просили суд отклонить ходатайство.

Рассматривающая дело судейская коллегия провела совещание на месте и по итогам его заявила, что решение о последовательности исследования доказательств в ходе судебного разбирательства принято, и подчеркнула, что при принятии этого решения была учтена также позиция стороны защиты. Таким образом, ходатайство было оставлено без рассмотрения, а обвиняемый и его адвокат уведомлены о возможности повторной подачи ходатайства.

Затем Рубен Варданян подал в суд новое ходатайство, указав, что он не является военнослужащим и поэтому не согласен с рассмотрением уголовного дела в отношении него в военном суде.

Адвокат обвиняемого заявил, что поддерживает это ходатайство.

Комментируя ходатайство, помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли заявил, что, поскольку некоторые преступления, вменяемые обвиняемому, являются военными преступлениями, его дело рассматривается в военном суде. В связи с этим поддерживающий государственное обвинение прокурор просил суд отклонить ходатайство.

Присутствовавшие на процессе потерпевшие просили суд отклонить ходатайство.

Председательствующий судья Зейнал Агаев сообщил, что этот вопрос уже рассматривался на подготовительном заседании суда и тогда же сторонам процесса, включая обвиняемого и его адвоката, была предоставлена подробная информация о судебной принадлежности. Кроме того, поскольку некоторые из преступлений, вменяемых обвиняемому, считаются военными преступлениями, дело рассматривается в военном суде в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики. На основании вышеизложенного ходатайство было отклонено.

В следующем ходатайстве обвиняемый Рубен Варданян просил ознакомить его и его адвоката с решениями по ходатайствам, заявленным им и его защитником на предыдущих заседаниях суда по уголовному делу, и предоставить им выписки из этих решений.

Защитник просил суд удовлетворить это ходатайство.

Председательствующий на заседании суда заявил, что ранее обвиняемому были созданы условия для ознакомления с протоколами судебных заседаний, а также с решениями по его ходатайствам, добавив, что и в дальнейшем подобные условия будут создаваться в том же порядке.

В другом ходатайстве обвиняемый заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики. Он также ходатайствовал о "допросе в суде лиц, некогда являвшихся командирами российского миротворческого контингента в Карабахе".

Адвокат Авраам Берман заявил, что поддерживает ходатайство обвиняемого Рубена Варданяна.

Председательствующий Зейнал Агаев отметил, что в настоящее время заседание суда продолжается и правовая оценка обвинениям, предъявленным обвиняемому, будет дана по его завершении. Кроме того, он заявил, что командование российского миротворческого контингента, ранее находившееся в Карабахе, не имеет никакого отношения к уголовному делу в отношении обвиняемого. Поэтому ходатайство оставлено без рассмотрения, а обвиняемый и его адвокат уведомлены о возможности повторной подачи данного ходатайства в будущем.

Затем дали показания потерпевшие лица и правопреемники потерпевших в ходе преступлений, совершенных в результате агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Правопреемник потерпевшего Азада Керимова - его отец Закир Керимов заявил, что сын погиб во время масштабной провокации, учиненной вооруженными силами Армении в Кяльбаджаре.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, правопреемник потерпевшего Агшина Насибова - Васиф Насибов сообщил, что его сын погиб в Агдеринском направлении в результате провокаций, совершенных остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Юниса Кязимова - Гасым Кязымов отметил, что его сын погиб от снайперской пули, выпущенной противником в Кяльбаджарском направлении.

Правопреемник потерпевшего Кямрана Гусейнова - его отец Намиз Гусейнов в своих показаниях сказал, что сын погиб в результате подрыва на мине, заложенной противником на дороге Ханкенди - Шуша.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, правопреемница потерпевшего Эльшана Ханкишиева - Аида Ханкишиева отметила, что ее сын погиб во время провокации противника в Ходжалинском направлении.

Правопреемник потерпевшего Джамиля Гурбанзаде - его отец Анар Гурбанов в своих показаниях сообщил, что сын погиб в Лачинском направлении в результате провокации, учиненной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Али Бабазаде - Рустам Бабаев заявил, что его сын погиб в ходе вражеской провокации в Ханкендинском направлении.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, правопреемница потерпевшего Тогрула Алиева - Гызылгюль Алиева сказала, что ее сын погиб в результате вражеской провокации в Ходжавендском районе.

Правопреемница потерпевшего Ислама Дуньямалыева - Гюльшан Дуньямалыева в своих показаниях отметила, что ее сын погиб в селе Сырхавенд Агдеринского района в результате провокации, совершенной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемница потерпевшего Назарa Азизова - его мать Джамафат Азизова сообщила, что ее сын погиб от снайперского выстрела в Кяльбаджаре.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, правопреемник потерпевшего Зохраба Керимова - его отец Азад Керимов заявил, что сын погиб в результате вражеской провокации в Лачине.

Правопреемник потерпевшего Мухаммеда Мамедова - его отец Билал Мамедов в своих показаниях указал, что его сын погиб в Кяльбаджаре в результате провокации вооруженных сил Армении.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Абдульметин Исмаилов сообщил, что получил черепно-мозговую травму и ранение в области колена в Лачинском районе в результате разрыва артиллерийских снарядов, выпущенных противником. Тогда погибли Мухаммед Гусейнов и Эльтадж Ахадов, ранения получили также Кямал Бахрамов, Джавид Гурбанов, Ахад Асадуллаев, Дильгям Гасанов и Ниджат Шукюров.

Потерпевший Рашад Агаев в своих показаниях заявил, что получил ранение в селе Сырхавенд Агдеринского района в результате разрыва управляемого ракетного снаряда, выпущенного противником. В том инциденте погибли Вюсал Рустамов, Эльвин Алиев, Нихад Гулузаде, Алибей Алибеков, Агами Алишанов и Алтун Алиев.

Паша Абаев отметил, что получил ранение в селе Алиагалы Агдамского района в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником.

Потерпевший Нариман Керимов в своих показаниях сообщил, что получил ранение на территории Ходжавендского района в результате разрыва снаряда, выпущенного противником.

Эльшан Зейналов сказал, что получил осколочное ранение затылочной области в результате разрыва выпущенного противником артиллерийского снаряда на территории Агдамского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Фарид Гасанов заявил, что был ранен в Агдеринском направлении в результате вражеской провокации.

Мирзали Мирзоев отметил, что получил ранение в ногу в Ханкендинском направлении в результате обстрела, произведенного противником.

Потерпевший Шахрияр Заманов в своих показаниях заявил, что в результате вражеского обстрела получил черепно-мозговую травму и осколочное ранение в Агдере.

Анар Абасов сообщил, что был ранен в горно-лесистой местности в селе Абдалгюлаблы Агдамского района в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Ширхан Гаджимамедов в своих показаниях отметил, что получил ранение в результате провокации вооруженных сил Армении на территории Лачинского района.

В это время обвиняемый Рубен Варданян стал задавать вопросы дающим показания потерпевшим (напомним, что обвиняемый не задавал вопросов потерпевшим в ходе предыдущих судебных процессов).

В ответ на вопрос обвиняемого Рубена Варданяна Ширхан Гаджимамедов заявил, что среди военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших провокацию, были также лица, проживавшие и проходившие военную службу на тогда еще оккупированных территориях Азербайджана.

В своих показаниях Эльвар Нахметзаде сказал, что пострадал в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником в горно-лесистой местности в селе Абдалгюлаблы Агдамского района.

Потерпевший Талех Гурбанов в своих показаниях сказал, что в результате падения и разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного противником в селе Ханабад Ходжалинского района, погибли Давуд Гияслы и Рамин Мамедов, а он, Мирали Агаларов и Пюнхан Кязымов получили различные телесные повреждения.

Потерпевший Амид Пириев сообщил, что был ранен в результате взрыва рядом с ним артиллерийского снаряда, выпущенного противником в направлении Агдамского района.

Наджимеддин Алескеров отметил, что получил черепно-мозговую травму на территории села Джанятаг Агдеринского района в результате взрыва рядом с ним ракетного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Шохрат Асланов сказал, что вместе с сотрудниками Агентства Азербайджанской Республики по разминированию участвовал в операциях по очистке территории от мин в освобожденном селе Сарыджалы Агдамского района и что управляемое им транспортное средство подорвалось на мине, заложенной противником, в результате чего он получил ранение.

В своих показаниях потерпевший Нурлан Абышев сообщил, что он сам, Джаваншир Халилов и Парвиз Ширинов получили ранения на территории села Джанятаг Агдеринского района в результате взрыва ручной гранаты Ф-1, выпущенной противником.

Гусейн Мусеибов показал, что получил ранение в горно-лесистой местности в Агдеринском районе в результате разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного противником.

Потерпевший Бахтияр Исмаилов в своих показаниях отметил, что получил травму левой голени в горно-лесистой местности в Агдеринском районе в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником.

Джафар Исмаилов заявил, что был ранен на территории села Ханабад Ходжалинского района в результате падения и разрыва брошенной противником ручной гранаты.

В своих показаниях Тельман Ахмедов сообщил, что получил ранение на территории села Ханабад Ходжалинского района в результате падения и разрыва минометного снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формирования.

Другие потерпевшие - Бабек Ахмедли, Омар Насиров, Нурлан Ибрагимов, Джавид Сулейманов, Эльвин Гусейнов, Акбер Сафаров, Рамиль Мамедов, Рашад Сулейманов, Намиг Ализаде, Рагиф Мирзоев, Вюсал Ахмедов, Афар Гусейнов, Байрам Гусейнов, Сархан Махмудов, Нияз Ниязалиев, Ясин Джабраилов, Руслан Нуралиев заявили, что получили ранения на различных территориях в результате провокаций остатков армянской армии и армянских незаконных вооруженных формирований.

Потерпевший Акбер Сафаров, отвечая на вопрос обвиняемого Рубена Варданяна, сказал, что провокацию совершила армянская армия.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства адвокат Рубена Варданяна просил предоставить возможность для конфиденциальной встречи с обвиняемым. Суд удовлетворил ходатайство.

Очередное заседание суда назначено на 23 сентября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.