Гороскоп на 17 сентября

Сегодня по гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы. Кроме того, звезды в этот день предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль. Вот только для сомнительных и рискованных экспериментов момент завтра явно не лучший - простые и проверенные методы окажутся самыми эффективными.

Овен

Овен будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Овна придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа советуют Овну направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке - это будет полезно для всех сторон. Ну, или сосредоточиться на собственных делах, тем более, что они обещают продвигаться хорошо.

Телец

Перед Тельцом будет стоять непростая задача: ему захочется сосредоточиться на своих личных делах, и чтобы окружающие не мешали этому, ему придется весь день изображать кипучую деятельность. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Тельце хороший объект для поручений, и если Телец не отгородится от них грудой собственных дел, ему просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Тельца ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет - не так уж важно.

Близнецы

Близнецы могут неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: они будут незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный им результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Близнецам будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие будут действовать так, как это нужно Близнецам. Для их же блага, конечно.

Рак

В любых делах Рак будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Рака, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, - иначе неизбежны обиды и конфликты.

Лев

Звезды гороскопа советуют Льву быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Лев будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Льву быстрее достичь результата. Идя на компромиссы, Лев добьется большего, чем если бы действовал напролом.

Дева

Деву ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться - все равно от решений Девы не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без ее участия, так что звезды гороскопа советуют Деве расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Деве сил и энергии на весь следующий день. А главное - не вступайте в споры! Ваш ключ к успеху - это гибкость и дипломатичность.

Весы

Весы имеют шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, они завоюют новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончат важный этап работ, завяжут полезное знакомство или просто окажутся в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Весы продвинутся на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на их жизни.

Скорпион

В течение дня Скорпиона может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Скорпиона далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Скорпиону удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Стрелец

Мнение Стрельца будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: "Что вы думаете по этому поводу?". Не стоит бороться с неизбежным: Стрелец отлично справится с ролью эксперта и консультанта. Его опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Стрельца охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.

Козерог

Для Козерога настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Козерогу навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что нужно Козерогу для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Водолей

Дела, за которые Водолей возьмется, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Водолея немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют Водолею внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Водолей просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Рыбы

Рыбам следует заранее приготовиться к тому, что они могут подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Рыбы попытаются взглянуть на себя глазами тех, кто их критикует. Возможно, им действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит положение Рыб, как здоровое отношение к критике.