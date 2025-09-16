Исторический прорыв: плоды сотрудничества "Узбекнефтегаз" и SOCAR

Автор: Акпер Гасанов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал заявление, которое можно назвать эпохальным. Впервые в истории промышленности этой братской страны на глубине 6,5 тыс. метров в недрах Устюрта- пустыни и одноименного плато на западе Средней Азии - были открыты колоссальные запасы природного газа. Это открытие стало настоящим прорывом, ведь до сих пор поисковые работы в нефтегазовой отрасли Узбекистана проводились на глубине не более 2,5-3 тысяч метров и не приносили ощутимых результатов.

Важно подчеркнуть, что речь идет о регионе, где в советское время, а затем и в годы независимости Узбекистана неоднократно предпринимались попытки разведки. Однако тогда они не увенчались успехом: ни нефти, ни газа в промышленных масштабах обнаружить не удалось. И именно поэтому сегодняшнее открытие приобретает ещё больший вес: оно демонстрирует не только наличие ресурсов, но и колоссальный профессионализм специалистов, сумевших найти то, что десятилетиями считалось недосягаемым.

Напомню, что в августе 2024 года Национальная нефтяная компания Узбекистана "Узбекнефтегаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Одним из ключевых направлений этого сотрудничества стали геологоразведочные работы на плато Устюрт. Уже вскоре начались сейсмические исследования, а в июле 2025 года было заключено соглашение о разделе продукции.

Проект предполагает реализацию в три этапа с общим объемом инвестиций около 2 миллиардов долларов. И вот - уже есть результат! Тут стоит добавить, что по предварительным оценкам, прогнозируемые запасы составляют 100 миллионов тонн нефти и 35 миллиардов кубометров газа. В одной тонне нефти содержится около 7,3 барреля, соответственно 100 миллионов тонн - это примерно 730 миллионов баррелей. С учетом нынешних мировых цен на нефть получается, что общая прибыль Узбекистана составит порядка 50-60 миллиардов долларов.

Что касается газа, то 1 тысяча кубометров в среднем стоит 200-250 долларов на мировых рынках. Таким образом, 35 миллиардов кубометров газа оцениваются в 7-9 миллиардов долларов. Итого совокупная стоимость открытых ресурсов может составить около 65-70 миллиардов долларов. Для экономики Узбекистана это открывает уникальные перспективы - как в части обеспечения собственной энергобезопасности, так и в плане экспорта.

Что касается SOCAR, то отечественная компания уже давно зарекомендовала себя как международный игрок. Азербайджанские нефтяники успешно работают в Турции, где SOCAR стал крупнейшим иностранным инвестором, построив нефтехимический комплекс STAR и развивая сеть АЗС. В Румынии компания управляет терминалами и сетью заправок, активно проявляет себя в Грузии. В Швейцарии и других странах Европы SOCAR также присутствует как надежный партнер.

В Африке и на Ближнем Востоке азербайджанские специалисты участвуют в проектах по разведке и добыче, а в Казахстане и Туркменистане они консультировали коллег при освоении новых месторождений. Таким образом, Устюрт становится очередным примером того, как азербайджанская школа нефтяников демонстрирует уникальное сочетание опыта, технологий и интуиции.

Говоря об азербайджанском вкладе в мировую нефтегазовую отрасль, невозможно не вспомнить имя Фармана Салманова. В 1960-е годы этот выдающийся азербайджанец возглавил поиски нефти в Западной Сибири, где многие специалисты уже махнули рукой, считая регион "безнадежным". Но именно Салманов, проявив настойчивость и профессиональную смелость, в 1961 году открыл крупное нефтяное месторождение в Мегионе, а затем и в Сургуте.

Именно его открытия превратили Западную Сибирь в главный нефтедобывающий регион Советского Союза, обеспечив энергоресурсами всю страну. За свои заслуги он стал Героем Социалистического Труда, а его имя навсегда вошло в историю мировой энергетики. Сегодня колоссальную прибыль из всего этого извлекает Россия. И об этом неплохо было бы вспомнить политикам и пропагандистам этой страны, которые соревнуются друг с другом в плане тиражирования провокационной и лживой информации об Азербайджане и азербайджанцах.

В любом случае, сегодняшний успех SOCAR в Узбекистане - это, по сути, продолжение той же традиции: азербайджанские специалисты вновь доказывают, что там, где другие не находят ресурсов, они способны увидеть перспективу и добиться результата. Открытие на Устюрте имеет и политический, и экономический резонанс. Для Узбекистана это шаг к укреплению энергетической независимости и росту экспортного потенциала. Для Азербайджана - расширение влияния и укрепление имиджа надёжного партнёра, который приносит реальную пользу странам-союзникам.

Сотрудничество SOCAR и "Узбекнефтегаза" формирует новые точки соприкосновения между Баку и Ташкентом. Речь идёт не только о добыче углеводородов, но и о развитии инфраструктуры, транспортных коридоров, логистики, подготовке специалистов. Совместные инвестиции создают рабочие места и в Азербайджане, и в Узбекистане, способствуя укреплению двусторонних связей.

Перед нами пример очень успешного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в нефтегазовой сфере. Это сотрудничество не только укрепит экономику обеих стран, но и приведет к еще большему углублению отношений между ними. Более того, оно станет прекрасным примером для всех иных дружественных государств, которые строят свои связи с Азербайджаном на основе доверия, взаимной выгоды и стратегического партнерства.