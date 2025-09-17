"Это будет вечная дружба для меня" - Трамп поделился очередной публикацией об Азербайджане

Президент США Дональд Трамп поделился очередной публикацией об Азербайджане.

Как передает Day.Az, американский лидер разместил в своем официальном профиле в соцсети Truth Social совместную фотографию с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Для меня большая честь помочь урегулировать войну с Азербайджаном и Арменией и в то же время подружиться с этими двумя великими лидерами и людьми, Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет вечная дружба для меня, но, что более важно, для Соединенных Штатов Америки!", - написал Трамп.