"Это будет вечная дружба для меня" - Трамп поделился очередной публикацией об Азербайджане - ФОТО Президент США Дональд Трамп поделился очередной публикацией об Азербайджане. Как передает Day.Az, американский лидер разместил в своем официальном профиле в соцсети Truth Social совместную фотографию с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Для меня большая честь помочь урегулировать войну с Азербайджаном и Арменией и в то же время подружиться с этими двумя великими лидерами и людьми, Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет вечная дружба для меня, но, что более важно, для Соединенных Штатов Америки!", - написал Трамп.
