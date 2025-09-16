https://news.day.az/world/1780927.html Проливные дожди обрушили мост в Индии - ВИДЕО В Индии обрушился мост из-за проливных дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Дороги размыты, транспортное сообщение парализовано, объявлен красный уровень опасности.
