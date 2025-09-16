https://news.day.az/world/1780968.html В Израиле сбили ракету хуситов Силы ПВО Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету. Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. После запуска ракеты в ряде районов Израиля прозвучала воздушная тревога, люди находились в убежище менее 10 минут.
В Израиле сбили ракету хуситов
Силы ПВО Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
После запуска ракеты в ряде районов Израиля прозвучала воздушная тревога, люди находились в убежище менее 10 минут.
По данным Ynet News, ракета была запущена после атаки Израиля по порту Ходейда в Йемене.
