В Китае автоматизировали сельское хозяйство при помощи ИИ

Одно из сельхозпредприятий в Китае полностью автоматизировали при помощи искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, минсельхоз Китая отмечает, что полная автоматизация является как ответом на демографические вызовы, так как доля пожилых работников в аграрном секторе уже превышает 50%, а урбанизация привела к оттоку трудоспособного населения из сельской местности; так и позволяет сократить расход удобрений и воды на 25%-35%, при этом снижая нагрузку на экосистемы и повышая качество почвы.