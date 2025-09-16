https://news.day.az/world/1780885.html В Китае автоматизировали сельское хозяйство при помощи ИИ - ВИДЕО Одно из сельхозпредприятий в Китае полностью автоматизировали при помощи искусственного интеллекта.
Как передает Day.Az, минсельхоз Китая отмечает, что полная автоматизация является как ответом на демографические вызовы, так как доля пожилых работников в аграрном секторе уже превышает 50%, а урбанизация привела к оттоку трудоспособного населения из сельской местности; так и позволяет сократить расход удобрений и воды на 25%-35%, при этом снижая нагрузку на экосистемы и повышая качество почвы.
