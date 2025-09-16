https://news.day.az/economy/1780946.html Азербайджан и ОАЭ построят два контейнерных судна Между ООО "Бакинский судостроительный завод" и ОАО "Портовая компания Абу-Даби" подписан договор на строительство и продажу двух контейнерных судов.
Обмен документами состоялся сегодня в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
