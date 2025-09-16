Трамп и Китай договорились по TikTok

США и КНР достигли рамочного соглашения по передаче приложения TikTok под контроль Штатов. Договор планируется подтвердить в ходе разговора президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в пятницу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что передача контроля над приложением Америке произошла на фоне угроз Вашингтона заблокировать TikTok 17 сентября.

"Была достигнута договоренность по "определенной" компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень рады! В пятницу я поговорю с председателем Си. Отношения остаются очень крепкими!!!" - написал Трамп на своей платформе Truth Social.